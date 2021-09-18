Париж, 18 сентября, 2021, 22:29 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил о кризисе в отношениях между Парижем и Вашингтоном из-за контракта по подводным лодкам. Об этом он сообщил в интервью телеканалу France 2.

École polytechnique — J.Barande Жан-Ив Ле Дриан

«В отношениях с Вашингтоном у нас сложился серьезных кризис», — подчеркнул глава французского внешнеполитического ведомства.

Дипломат отметил, что Париж впервые за всю историю дипломатических отношений отозвал посла из США для консультаций и переоценки отношений.

Министр иностранных дел Франции резюмировал свою речь заявлением о том, что такое поведение Соединенных Штатов с таким союзником, как Франция, недопустимо.