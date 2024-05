Нью-Йорк, США, 18 сентября, 2021, 22:27 — ИА Регнум. Геймдизайнер и один из руководителей студии Naughty Dog Нил Дракманн выступит в качестве режиссёра сериала на основе игровой франшизы The Last of Us. Об этом 18 сентября сообщил портал We Got This Covered.

Кадр из игры «The Last of Us» The Last of Us

Информация о его участии в проекте в качестве режиссёра была опубликована на сайте Гильдии режиссеров Канады (DGC). Пока нет информации о том, какие эпизоды будущего шоу снимет Дракманн.

Напомним, Нил Дракманн руководил постановкой сцен не только в играх The Last of Us, но также в Uncharted 4. Отметим, что в проекте сериала по The Last of Us он выступит в качестве сценариста (совместно с Крейгом Мейзином).