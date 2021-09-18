18 сентября 2021 | Время чтения 3 мин

Светлана Рыбина, , 23:12 — REGNUM Решение автора Telegram-канала Militant Conservative обвинить компанию «Яндекс» в пропаганде нетрадиционных ценностей вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 18 сентября в социальной сети Facebook.

Яндекс Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я, конечно, могу придраться к тому, что тут говорится о мелких радужных элементах в изображениях, но совокупность всех этих элементов говорит хотя бы о том, что у руководства «Яндекса» совершенно нет никаких границ или понимания того, что можно, а чего лучше бы избегать. И тут не про вкус и цвет. Тут, скорее, про самоцензуру, которая напрочь у «Яндекса» отсутствует», — указывает Евгений Ч.

Многие пользователи пришли к выводу, что ЛГБТ-пропаганду как таковую доказать, конечно, очень тяжело, но тем не менее изображения, публикуемые компанией «Яндекс», могут являться откровенной провокацией. Другие же и вовсе не увидели в действиях «Яндекса» ничего криминального.

Компания Яндекс. Штаб-квартира в Москве WikiFido

«Ну и что? Ну радуга, и что? Вас это как-то на тёмную ЛГБТ-сторону склоняет как-то? У детей вон всё радужное, цветастое. Как-то нет к этому никаких претензий», — отмечает Геннадий Р.

Некоторые комментаторы отмечают, что ЛГБТ-сообщество решило проводить свою пропаганду на территории Российской Федерации более тонко и аккуратно, постепенно внедряя в сознание детей сначала позитивное к себе отношение, а затем уже начнёт активно ломать несовершеннолетним психику.

«ЛГБТ-символика — это первый сегмент «Окна Овертона». Тут мелькнула радуга, там появился радужный единорожек… вроде бы всё безобидно. А потом тут гей появился, а там лесбиянка. Ничего не говорят, просто обозначены таким образом. Всё опять-таки крайне безобидно. Но затем они начинают говорить, а потом действовать, а потом приходят в школы и детсады со своими увлекательными историями о том, как заниматься сексом с представителем того же пола — это классно. Всё начинается с самых безобидных шагов», — считает Николай В.

Часть людей считает, что «Яндекс» явно находится под серьёзной правительственной крышей, иначе бы подобную компанию уже давно прижучили российские силовики.

Яндекс Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«В последнее время «Яндекс» прямо прощупывает ЛГБТ-почву в российском сегменте интернета. Они будто бы под крышей государства, но очень даже европейские, в самом худшем понимании этого слова», — заметил Denis S.

Ряд пользователей указывает на то, что ситуация с подобными публикациями выглядит несправедливой, ведь иные компании получали нагоняй от государства и за меньшие провинности, а с «Яндекса», что с гуся вода.

«Я сам не считаю для себя ЛГБТ какой-либо угрозой, но детям пропагандировать это, по крайней мере, странно и подозрительно. Сразу тут усматриваются педофильские щупальца. Тем не менее в России существует запрет на пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних. И что, почему всем нельзя, а «Яндексу» почему-то можно? Справедливо разве такое?» — задаётся вопросом Елена Г.

Нашлись и те, кто уверен, что поведение «Яндекса» в последнее время выдаёт его реальное двуличие.

Яндекс Такси Дарья Драй © ИА REGNUM

«Интересно было бы узнать мнение таксистов в «Яндекс.Такси» насчёт радужной пропаганды в самом же «Яндексе». Какие бы они, интересно, слова произнесли на этот счёт. Лицемерия всё-таки этой компании не занимать», — написала Настя И.

Напомним, 17 сентября автор Telegram-канала Militant Conservative обвинил компанию «Яндекс» в пропаганде нетрадиционных ценностей, сопроводив свой пост иллюстрациями, которые демонстрирует поисковой сайт, на них изображены радужные предметы, а также единороги с радугой — символы ЛГБТ-сообщества.