Воронеж, , 22:19 — REGNUM В Воронежской области на выборах депутатов Государственной думы 17 и 18 сентября проголосовали 35,17%, об этом сообщили в областной избирательной комиссии.

Выборы

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Явка в Воронеже оказалась традиционно меньше — за два дня на участки пришли лишь 19,29% жителей. При этом на повторных выборах в Воронежскую областную думу (по одномандатному округу №12) проголосовали 15,86% от общего числа избирателей.

Как уточнили в избиркоме, через механизм голосования по месту нахождения «Мобильный избиратель» проголосовали 72,55% от всех, написавших такое заявление.

Как сообщало ИА REGNUM, голосование на выборах в сентябре 2021 года проводится в течение трёх дней — 17, 18 и 19 сентября, избирательные участки работают с 08:00 до 20:00.