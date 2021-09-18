Петрозаводск, , 22:19 — REGNUM По состоянию на 20 часов 18 сентября, во второй день трехдневного голосования, явка избирателей в Карелии на выборах депутатов Государственной Думы России и Законодательного собрания республики составила 115 866 человек.

Голосование на выборах в Карелии (архивное фото) Александр Батов © ИА REGNUM

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Таким образом, проголосовали 22,77% от числа всех зарегистрированных избирателей Карелии. Общее число избирателей в регионе — порядка 510 тыс. человек.

В Карелии 17−19 сентября проходят выборы в Государственную Думу и Законодательное собрание республики, а также в муниципальные органы власти, в том числе выборы в Петрозаводский городской Совет.

Избирательные участки вновь будут открыты 19 сентября с 8:00 до 20:00.

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