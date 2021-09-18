Лос-Анджелес, США, 18 сентября, 2021, 22:07 — ИА Регнум. Актёры будущего кинокомикса Marvel «Вечные» рассказали о суперспособностях своих персонажей. Об этом 18 сентября сообщает портал Screen Rant.

Marvel Studios Marvel

Ричард Мэдден сообщил, что его Икар «очень силён», может летать и стрелять лазерами из глаз, суперcпособностью Маккари Лорен Ридлофф является скорость, Друиг Барри Кеогана может манипулировать разумом людей, а Фастос Брайана Генри способен «собрать что угодно из любой технологии вокруг себя».

Кинго (Кумэйл Нанджиани) может «стрелять лучами из своих рук», Спрайт (Лия МакХью) — создаёт иллюзии, Серси (Джемма Чан) — манипулирует материей, Тена (Анджелина Джоли) — обладает сверхчеловеческой силой, Аджак (Сальма Хайек) может исцелять, Гильгамеш (Ма Дон Сок) — «обладает сверхчеловеческой силой и считается сильнейшим из Вечных». Кит Харрингтон сказал, что в будущем фильме его персонаж Дейн Уитмен (Чёрный Рыцарь) является не Вечным, а, скорее, обычным человеком, которому «нужна сила».

Напомним, премьера кинокомикса «Вечные» состоится 4 ноября 2021 года. Сняла картину режиссёр Хлоя Чжао («Земля кочевников», «Наездник»).