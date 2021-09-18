Москва, 18 сентября, 2021, 21:59 — ИА Регнум. В 2021 году на территории Российской Федерации из-за влияния антициклонов ожидается холодная зима. Об этом сообщил начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ «Центральное УГМС» Николай Терешонок в беседе с URA.RU.

Sochiadm.ru Мороз

По его словам, антициклоны уже задерживались на территории России в текущем году и ближайшая зима не станет исключением.

«Вероятность есть такая, что (зимой) тоже будет преобладать антициклональная погода (на территории страны) и, возможно, сильные морозы, — сказал Терешонок. — В Европе то же самое».

Как передавало ИА REGNUM, 16 сентября в городе Якутии Алдане выпал снег.