Кривой Рог, Украина, 18 сентября, 2021, 21:47 — ИА Регнум. Три человека погибли на одном из предприятий в украинском городе Кривой Рог. Об этом 18 сентября сообщает Криворожское районное управление полиции на странице в соцсети Facebook.

(сс) Nushtaev Dmitriy Полиция Украины

«Сообщение в полицию поступило 18 сентября, — сообщили в полиции. — По предварительной информации, в Долгинцевском районе во время выполнения работ с повышенной опасностью трех человек затянуло в насос».

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Ведется следствие.

Как передавало ИА REGNUM, 15 сентября в украинском городе Днепр (Днепропетровск) при взрыве автомобиля погибли два человека.