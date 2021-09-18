Псков, , 21:35 — REGNUM На 20 часов 18 сентября — во второй день трехдневного голосования — явка избирателей Псковской области на выборах Госдумы России VIII созыва составила 28,18% от общего числа избирателей, внесенных в списки для голосования. Об этом сообщили в областном избиркоме.

Герб Псковской области Pskov.ru

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На выборах депутатов Псковского областного Собрания депутатов VII созыва явка на 20 часов составила 27,25%%. На выборах главы Куньинского района явка на тот же час составила 39,08% избирателей, на выборах главы Новосокольнического района — 29,18% избирателей.

В Псковской области 17−19 сентября 2021 года проходят выборы депутатов Государственной Думы VIII созыва, выборы депутатов Псковского областного Собрания депутатов VII созыва, а также выборы местных советов в пяти муниципальных образованиях. В двух районах выбирают глав районов.

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