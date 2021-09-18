Анкара, 18 сентября, 2021, 21:21 — ИА Регнум. Семь представителей сирийского крыла Рабочей партии Курдистана (РПК) ликвидировал спецназ Турции. Об этом в субботу, 18 сентября, сообщает Anadolu Ajansı со ссылкой на министерство национальной обороны Турции.

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По данным военного ведомства, боевики якобы готовили атаку на севере Сирии на зону проведения операции «Источник мира».

«Турция продолжит решительную борьбу с терроризмом в регионе», — отметили в военном ведомстве.

Как передавало ИА REGNUM, 12 сентября на севере Ирака в результате обстрела со стороны представителей РПК погиб военнослужащий вооруженных сил (ВС) Турции.

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