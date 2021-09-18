Грозный, 18 сентября, 2021, 21:09 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Ахмат» на своем поле уступил «Краснодару» в матче восьмого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Встреча, которая прошла 18 сентября на «Ахмат-Арене» в Грозном, завершилась со счётом 0:2.

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В составе победителей голевыми действиями отметились Реми Кабелла и Владимир Ильин.

Отметим, что после восьми матчей в чемпионате России «Краснодар» пока занимает шестое место в турнирной таблице, имея в активе 13 очков. Футболисты «Ахмата», в активе которых девять баллов, находятся на одиннадцатой позиции.

Как передавало ИА REGNUM, 18 сентября футбольный клуб «Крылья Советов» обыграл «Ростов» в домашнем матче восьмого тура РПЛ. Встреча прошла 18 сентября на «Солидарность Арене» в Самаре и завершилась со счётом 4:2.

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