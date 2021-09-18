Санкт-Петербург, , 21:28 — REGNUM Явка на выборах в Санкт-Петербурге во второй день трехдневного голосования, в субботу, 18 сентября, по состоянию на 15:00 составила: на выборах в Госдуму — 16,68% от общего числа зарегистрированных избирателей, на выборах в Законодательное собрание Санкт-Петербурга — 15,72% от числа избирателей.

Избирательный участок № 1630 Дарья Драй © ИА REGNUM

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Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, сообщил 18 сентября член Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Юрий Кузьмин.

О том, как проходил второй день голосования в Северной столице, можно увидеть в фоторепортаже ИА REGNUM. Сначала фотограф агентства посетила избирательный участок №2312 в школе №619 в Калининском районе города. Вокруг — многоэтажные новостройки, в которых живёт много молодежи, молодые семьи с детьми, а также немало тех, кто приехал в Петербург искать свою удачу из других областей и городов.

Второй точкой стал участок №1630 на улице Большая Посадская, в историческом центре города, на Петроградской стороне. Здесь состав населения иной, больше пожилых людей и коренных петербуржцев, как тех, кто живет до сих пор в коммунальных квартирах, так и обладателей элитного жилья.

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