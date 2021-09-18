Ростов-на-Дону, 18 сентября, 2021, 21:00 — ИА Регнум. Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Юрий Сёмин назвал причины проигрыша своих подопечных в Самаре. По его мнению, на исход матча с «Крыльями Советов» сказались элементарные ошибки.

Цитата из м/ф «Футбольные звезды». реж Борис Дежкин. 1974. СССР Футбол

«Было много старания и ошибок. Особенно в решающей стадии, где нам забивали мячи. Давали соперникам создавать моменты. У нас тоже были шансы, могли поменять счёт в свою сторону, но таков футбол: кто больше ошибается — тот и проигрывает. <…> Отмечу, не столько виновата схема, сколько элементарные ошибки. Здесь уже работают индивидуальные действия игроков, а не расстановка», — прокомментировал поражение наставник.

ИА REGNUM напоминает, что «Крылья Советов» на своем поле обыграли «Ростов» в матче восьмого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Встреча на «Солидарность Арене» в Самаре завершилась со счётом 4:2.