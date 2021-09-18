Ростов-на-Дону, 18 сентября, 2021, 20:51 — ИА Регнум. В административном здании, расположенном в центре Ростова-на-Дону, вспыхнул крупный пожар. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 18 сентября.

Пожар

Информация о возгорании в доме № 85 по улице Шаумяна в экстренные службы поступило примерно в 20:20 мск. По уточнённым данным, пламя охватило кровлю административного здания. Предположительно, площадь пожара составляет 100 кв. метров.

Обстановка на месте происшествия уточняется.