Санкт-Петербург, 18 сентября, 2021, 20:48 — ИА Регнум. В Ленинградской области в 20 часов по московскому времени завершился второй день голосования на выборах депутатов Госдумы России и выборах депутатов Законодательного собрания Ленинградской области.

Leningrad-reg.izbirkom.ru Выборы в Ленобласти

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Как сообщил глава Леноблизбиркома Михаил Лебединский, 18 сентября проголосовали 329 тысяч 473 избирателя, что составляет 23,74% от всех избирателей Ленинградской области.

«Наибольшую активность по итогам двух дней голосования проявили избиратели Лодейнопольского района (33,03%), Сосновоборского городского округа (29,8%), Бокситогорского района (29,1%)», — сообщили в Леноблизбиркоме.

В основной день выборов, 19 сентября, голосование продолжится с 8 до 20 часов.

Напомним, в Ленинградской области зарегистрировано более 1 миллиона 383 тыс. избирателей. Голосование в Ленинградской области организовано на 1004 избирательных участках, 11 из них созданы в местах временного пребывания избирателей (на территории войсковой части, в больницах, в СИЗО).

На 194 избирательных участках будут работать комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). В списки избирателей на этих участках включены почти 357 тысяч избирателей 47 региона (26% от общего числа).