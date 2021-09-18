Курган, , 20:39 — REGNUM В Курганской области подвели итоги второго дня голосования на выборах депутатов Госдумы РФ. Явка избирателей на участки составила 18 сентября 31,94% от общего числа избирателей, сообщает избирком России.

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По состоянию на 15:00 по местному времени (13:00 мск) в Курганской области, по данным всероссийского избиркома, проголосовали 27.36% от общего количества избирателей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Курганской области с 17 по 19 сентября 2021 года проходят выборы депутатов Госдумы РФ восьмого созыва.