Париж, 18 сентября, 2021, 20:38 — ИА Регнум. На юго-западе Франции произошла массовая драка, участие в которой приняли 150 байкеров. Об этом сообщила 18 сентября радиостанция France Info со ссылкой на свои источники.

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Инцидент произошел в выставочном парке в городе Тарб. По последним данным, в результате происшествия погиб один человек, еще двое получили ранения.

В настоящее время выясняются причины массовой драки.

Сотрудники полиции ведут поиски подозреваемых.

Как передавало ИА REGNUM, 8 сентября в городе Карши (Кашкадарьинская область Узбекистана) произошла массовая драка молодежи.