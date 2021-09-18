Вашингтон, 18 сентября, 2021, 20:31 — ИА Регнум. Соединенные Штаты в ближайшие годы смогут сократить свое отставание в гонке гиперзвукового оружия. Об этом сообщает The National Interest.

Иван Шилов ИА REGNUM Гиперзвук

Эксперты издания подчеркивают, что США «наступают на пятки» России, так как ведут разработку комплекса большой дальности LRHW (Long Range Hypersonic Weapon), позволяющего вести войну как на суше, так и на море.

Указанное изделие сможет наносить удар сразу восемью ракетами, на вооружение в армию США данный комплекс должен поступить в ближайшие годы.

«Даже если Россия действительно сохранит тактическое преимущество, то разрыв между Москвой и Вашингтоном значительно сократится», — резюмирует колумнист издания.

Напомним, ранее вице-премьер правительства России Юрий Борисов заявил, что Москва продолжает движение в направлении развития гиперзвукового оружия, кроме того идет разработка и высокоточного беспилотного оружия, а также роботизация боевых систем.