Севастополь, , 20:13 — REGNUM Более 75% избирателей Севастополя, зарегистрировавшихся для электронного голосования, приняли участие в выборах по данным портала дистанционного электронного голосования на 20:00 18 сентября.

Севастополь Марина Каширская © ИА REGNUM

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В общей сложности для участив электронном голосовании зарегистрировались 20 772 севастопольца. По данным системы, получили бюллетени более 15,8 тыс. человек (76,48%), принято 15 669 (75,43%) по федеральному округу и 15 684 (75,51%) по одномандатному.

Севастополь вошёл в число семи регионов РФ, в которых на выборах в Госдуму 17−19 сентября 2021 года доступно электронное голосование. Всего в городе действует 180 избирательных участков, в списки избирателей внесены 326 785 севастопольцев.