Советский, Югра, 18 сентября, 2021, 20:04 — ИА Регнум. В Югре отложены до утра 19 сентября поиски упавшего в болото гидросамолёта. Об этом ТАСС сообщили в региональном управлении МЧС.

kordi_vahle Болото

Отмечается, что территория поиска — это непроходимая местность. Планируется возобновление работы поисковых групп с применением болотопроходимой техники.

Напомним, днём 18 сентября гидросамолет потерпел крушение в 85 км от города Советского вблизи озера Глубокое. Предварительно, на борту воздушного судна находились семейная пара.