Симферополь, , 20:02 — REGNUM Жалобы на организацию голосования на дому поступили в избирательную комиссию Республики Крым, об этом журналистам 18 сентября сообщил председатель избирательной комиссии региона Михаил Малышев.

Выборы Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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«Жалобы есть, они рассматриваются в окружных комиссиях, некоторые будут рассмотрены на уровне Избирательной комиссии. Жалобы касались домашнего голосования, проверяем», — сказал.

Как сообщало ИА REGNUM, в Крыму на выборах депутатов Госдумы действует 1 170 избирательных участков. Голосование будет длиться три дня — 17, 18 и 19 сентября. На 15:00 18 сентября проголосовали чуть более 28% избирателей. Подсчёт голосов начнется после закрытия участков 19 сентября.