Тегеран, 18 сентября, 2021, 19:59 — ИА Регнум. Глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами заявил, что не будет вести переговоры по возобновлению ядерной сделки во время своего визита в Вену. Об этом сообщает агентство ISNA.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

«Эта поездка состоится для того, чтобы принять участие в Генеральной конференции МАГАТЭ. В рамках этого визита не будет переговоров по ядерной сделке, поскольку такие переговоры не входят в мои обязанности», — отметил Эслами.

Напомним, 65-я Генеральная конференция МАГАТЭ состоится в столице Австрии, городе Вена, в период с 20 по 24 сентября. В ходе визита Эслами проведет встречу с генеральным директором организации Рафаэлем Гросси.