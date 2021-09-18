Ставрополь, 18 сентября, 2021, 19:53 — ИА Регнум. Среди субъектов Северо-Кавказского федерального округа определились наиболее активные по явке избирателей регионы. Первенство в СКФО принадлежит Чечне, в которой на середину дня 18 сентября проголосовали уже 61,35% избирателей. Чечня занимает первое место по явке среди всех субъектов Российской федерации.

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Аутсайдером стал Ставропольский край — где число проголосовавших составило 30%. На 1% по явке опередила его Ингушетия. В Дагестане число проголосовавший составило 33,33%.

Что касается остальных субъектов СКФО по явке избирателей, то они либо приближаются к половине, либо не намного превышают её: Северная Осетия — 49%, Кабардино-Балкария — 50,71%, Карачаево-Черкесия — 53,77%.