Екатеринбург, , 19:50 — REGNUM В Свердловской области огласили явку на выборы по итогу первых двух дней голосования. Данные предоставила избирательная комиссия региона.

Выборы 2021 Алексей Колчин © ИА REGNUM

По состоянию на 20:00 18 сентября (время местное) в регионе проголосовали 32,34% избирателей (на 15:00 было 27,93%).

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе выбирают кандидатов в депутаты Госдумы РФ, областного Заксобрания и некоторых местных дум.

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