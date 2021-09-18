Екатеринбург, 18 сентября, 2021, 19:50 — ИА Регнум. В Свердловской области огласили явку на выборы по итогу первых двух дней голосования. Данные предоставила избирательная комиссия региона.

Алексей Колчин ИА REGNUM Выборы 2021

По состоянию на 20:00 18 сентября (время местное) в регионе проголосовали 32,34% избирателей (на 15:00 было 27,93%).

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе выбирают кандидатов в депутаты Госдумы РФ, областного Заксобрания и некоторых местных дум.