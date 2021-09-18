Луганск, 18 сентября, 2021, 19:48 — ИА Регнум. Военнослужащие ВСУ, пытаясь научиться управлять ударными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), уничтожили четыре квадрокоптера. Об этом, как передает Луганский Информационный Центр, сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Александр Мазейкин на брифинге.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

По его словам, инциденты произошли на полигоне в районе населенного пункта Дмитров.

«За период с 11 по 17 сентября в ходе подготовки операторов БПЛА разведроты 79-й бригады (ВСУ) было уничтожено четыре квадрокоптера», — рассказал Мазейкин.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 сентября глава МИД ЛНР Владислав Дейнего рассказал, что вопрос об особом статусе Донбасса пытались снять с обсуждения на заседании на переговорах в Минске представители украинских властей.