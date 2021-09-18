Ставрополь, 18 сентября, 2021, 19:34 — ИА Регнум. Численность избирателей Ставропольского края, пришедших к 15:00 18 сентября на избирательные участки, чтобы исполнить свой гражданский долг, составила 583 662 человека. Явка избирателей достигла 30,86%, сообщили в Центризбиркоме РФ.

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Напомним, предыдущий день голосования на выборах в Государственную думу РФ восьмого созыва и думу Ставрополья завершился с показателем явки 19,43%. На избирательные участки пришли более 367 тыс. ставропольчан.

По словам главы регионального избиркома Сергея Тарасова, во второй день выборов жители Ставрополья голосуют активнее. Лидером по явке оказался Новоалександровский округ с показателем 49%.

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