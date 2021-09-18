Нижний Новгород, 18 сентября, 2021, 19:32 — ИА Регнум. По состоянию на 15 часов второго дня голосования, явка избирателей в Нижегородской области составила около 20%. Об этом сообщил избирком региона 18 сентября.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Единый день голосования

По данным ведомства, явка на голосование за кандидатов в депутаты Госдумы РФ достигла 20,89%, Законодательного собрания области — 20,44%.

«Также нижегородцы могли оставить свой голос в онлайн-режиме. Этим правом воспользовались 70% человек, которые регистрировались для этих целей. Здесь показали явки несколько выше: по Госдуме — 71,69%, ЗСНО — 71,72%», — цитирует избирком NewsNN.ru

ИА REGNUM напоминает, что голосование проходит в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября 2021 года. Жители Нижегородской области выбирают депутатов Госдумы и Законодательного собрания региона. За первый день выборов явка избирателей по региону составила: по выборам депутатов в Госдуму — 14,21%, по выборам депутатов в Заксобрание региона — 13,84%.