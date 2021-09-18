Самара, 18 сентября, 2021, 19:31 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Крылья Советов» на своем поле обыграл «Ростов» в матче восьмого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Встреча, которая прошла 18 сентября на «Солидарность Арене» в Самаре, завершилась со счётом 4:2.

José Goulão Футбол

В составе хозяев поля голевыми действиями отметились Сильвие Бегич, Максим Глушенков, Владислав Сарвели и Баштуш (автогол). У гостей мячи забили Николай Комличенко и Данил Глебов.

Отметим, что после восьми матчей в чемпионате России «Крылья Советов» пока занимают десятое место в турнирной таблице, имея в активе 10 очков. Футболисты «Ростова», в активе которых шесть баллов, находятся на тринадцатой позиции.

Как передавало ИА REGNUM, 18 сентября футбольный клуб «Уфа» на своем поле обыграл подмосковные «Химки» в матче восьмого тура РПЛ. Встреча прошла в Уфе и завершилась со счётом 3:2.

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