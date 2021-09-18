Ханты-Мансийск, 18 сентября, 2021, 19:45 — ИА Регнум. В Ханты-Мансийском автономном округе подвели итоги второго дня голосования на выборах. Явка избирателей на участки составила 18 сентября 31,88% от общего числа избирателей, сообщает избирком России.

Пресс-служба избиркома ХМАО

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По состоянию на 15:00 по местному времени (13:00 мск) проголосовали 316 483 человека, или 27,41% от общего количества избирателей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Югре с 17 по 19 сентября 2021 года проходят выборы депутатов в Госдуму РФ, Тюменскую областную думу и парламент ХМАО.