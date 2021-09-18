18 сентября 2021 | Время чтения 2 мин

Москва, , 20:04 — REGNUM Трехдневное голосование вызвало противоречивую реакцию на избирательных участках в Москве. Половина глав участковых избирательных комиссий (УИК), с которыми побеседовал корреспондент ИА REGNUM поддержала новый формат голосования, другая часть напротив скептически отозвалась о решении отвести на выборы три дня.

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Выборы-2021. Избирательный участок 3148 Георгий Балаков © ИА REGNUM

В том, что увеличение сроков проведения выборов с одного до трех дней удобно, убеждена председатель УИК 3148 Юлия Луканенко.

«Трехдневное голосование удобно, потому что количество избирателей в день уменьшается, нет большого потока и нам удобнее работать. Больше времени уделяем документации. Больше времени на спокойную работу, нет суеты», — сообщила она корреспонденту ИА REGNUM.

Выборы-2021. Избирательный участок 3150 Георгий Балаков © ИА REGNUM

Выборы-2021. Избирательный участок 3150 Георгий Балаков © ИА REGNUM Выборы-2021. Избирательный участок 3150 Георгий Балаков © ИА REGNUM

Выборы-2021. Избирательный участок 3150 Георгий Балаков © ИА REGNUM

Её мнение поддержала председатель УИК 3150 Елена Паникова, добавив что трехдневный формат выборов лучше еще и с точки зрения санитарно-эпидемиологической безопасности на фоне пандемии коронавируса.

«Формат удобный. Есть возможность разделения потока. Нет очередей. И нам удобнее работать», — сказала глава избирательного участка.

Выборы-2021. Избирательный участок 3145 Георгий Балаков © ИА REGNUM

Выборы-2021. Избирательный участок 3145 Георгий Балаков © ИА REGNUM

Однако среди глав участковых комиссий, с которыми беседовал корреспондент ИА REGNUM, встречался и пессимистичный настрой. Трехдневное голосование не то, чтобы критиковали, скорее жаловались на то, что процесс слишком растянут по времени.

«Одну треть работаем, а две трети ничего не делаем. Количество людей то же самое, а время растянулось», — сообщил председатель УИК № 3145.

Выборы-2021. Избирательный участок 3144 Георгий Балаков © ИА REGNUM

Выборы-2021. Избирательный участок 3144 Георгий Балаков © ИА REGNUM Выборы-2021. Избирательный участок 3144 Георгий Балаков © ИА REGNUM

Глава УИК 3144 Наталья Чуйкова предложила более компромиссный вариант. По её мнению, электроное голосование можно было бы сделать доступным несколько дней, а вот на очное достаточно и одного.

«Я считаю, что электронное голосование может происходить в течение нескольких дней, а очное голосование судя по тому количеству людей, которое приходит, можно приводить и в один день», — сообщила она корреспонденту ИА REGNUM.

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