Владикавказ, 18 сентября 2021, 19:21 — REGNUM В Северной Осетии к 15:00 18 сентября пришли на избирательные участки около 49% избирателей. Общее число проголосовавших за депутатов Государственной думы восьмого созыва составило 252 790 человек. Такие данные приводит Центризбирком республики.
Напомним, в республике за предыдущий день голосования приняли участие в выборах 168 559 избирателей, что составило 32,47% от общей численности. Таким образом, за семь часов второго дня выборов численность проголосовавших увеличилась на 84 231 человека.