Владикавказ, 18 сентября, 2021, 19:21 — ИА Регнум. В Северной Осетии к 15:00 18 сентября пришли на избирательные участки около 49% избирателей. Общее число проголосовавших за депутатов Государственной думы восьмого созыва составило 252 790 человек. Такие данные приводит Центризбирком республики.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

«По данным Государственной автоматизированной системы «Выборы» (ГАС-Выборы), на 15:00 часов 18 сентября 2021 года в голосовании приняли участие 252 790 избирателей, что составляет 48,64% от общей численности избирателей в списках избирателей», — говорится в сообщении ЦИК.

Напомним, в республике за предыдущий день голосования приняли участие в выборах 168 559 избирателей, что составило 32,47% от общей численности. Таким образом, за семь часов второго дня выборов численность проголосовавших увеличилась на 84 231 человека.