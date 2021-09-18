Салехард, 18 сентября, 2021, 19:48 — ИА Регнум. В Ямало-Ненецком автономном округе подвели итоги второго дня голосования на выборах. Явка избирателей на участки составила 18 сентября 55.08% от общего числа избирателей, сообщает избирком России.

Пресс-служба избиркома ЯНАО На избирательном участке

Следите за развитием событий в трансляции: «Выборы 17-19 сентября 2021 года в России – трансляция»

Явка на выборах во второй день голосования на Ямале к 15:00 по местному времени (13:00 мск) составляла 46,45% от общего числа избирателей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Ямале с 17 по 19 января выбирают депутатов Госдумы РФ и Тюменской областной думы. Голосование проходит с 8:00 до 20:00 по местному времени (с 6:00 до 18:00 мск).