Черкесск, , 19:10 — REGNUM В Карачаево-Черкесии к 15:00 второго дня выборов депутатов Государственной думы восьмого созыва проголосовали более половины избирателей. На избирательные участки пришли 136 323 человека, что составляет 53,77% от общего числа избирателей. Такие данные привел на середину дня 18 сентября Центризбирком.

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Напомним, первый день голосования завершился в Карачаево-Черкесии с явкой 34,28%. Всего в течение предыдущих суток на избирательные участки пришли 102 742 избирателя.

Как сообщало ИА REGNUM, в республике открыты на период выборов 249 постоянных избирательных участков и шесть временных.

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