Екатеринбург, , 19:06 — REGNUM В Свердловской области участники голосования и эксперты высоко оценивают организацию выборов. Но есть поводы для обсуждения во время подготовки к следующему электоральному циклу, отметила региональный омбудсмен и сопредседатель областного Центра общественного наблюдения Татьяна Мерзлякова по итогам второго дня голосования.

Омбудсмен Татьяна Мерзлякова

Цитата из видео на YouTube(vsalde.ru)

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Она полагает, что в регионе было много сделано для подготовки открытого и безопасного голосования. Удалось набрать и обучить наблюдателей в количестве более 11,5 тыс. человек. Также созданы условия для того, чтобы все желающие могли наблюдать за по видео за участками.

Мерзлякова добавила, что на Среднем Урале работают международные эксперты, которые наблюдают за ходом выборов. Они ожидали нарушений, но не обнаружили их. ЦОН фиксирует появляющиеся нарушения, но их в регионе немного.

Также чиновница считает, что имеются вопросы, о которых необходимо подумать в преддверии следующих выборов. По её словам, ряду граждан с инвалидностью нужна помощь на участках, но по закону сопровождающих лиц отсекают при голосовании. «Нас просят разрешить сопровождающим заходить в кабинки, чтобы они помогли заполнить бюллетень», — сказала Мерзлякова.