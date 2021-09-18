Нью-Йорк, США, 18 сентября, 2021, 19:03 — ИА Регнум. Генри Кавилл намекнул, что во втором сезоне сериала «Ведьмак» Геральт из Ривии будет готов решать проблемы отцовства. Интервью с актёром было опубликовано 18 сентября на сайте журнала Entertainment Weekly.

Иван Шилов ИА REGNUM «Ведьмак»

«Хотя он не обязательно был тем, кто желал детей, он вполне естественно принимает роль защитника», — сказал Кавилл. Актёр добавил, что в продолжении шоу он попытается показать зрителям более интеллектуального, мудрого и философствующего Геральта.

Напомним, премьера второго сезона «Ведьмака» состоится 17 декабря 2021 года на сайте потокового сервиса Netfix. Поклонники франшизы ожидают, что на предстоящем фанатском фестивале TUDUM онлайн-кинотеатр сообщит новую информацию о продолжении шоу.