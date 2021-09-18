Нальчик, , 19:22 — REGNUM В Кабардино-Балкарии к 15:00 18 сентября проголосовали свыше 50% избирателей. Общее число принявших участие в выборах Государственной думы восьмого созыва составило, по данным Центризбиркома, 273 206 человек.

Выборы Иван Шилов, ИА REGNUM

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Напомним, предыдущий день голосования завершился в Кабардино-Балкарии при явке 35,21%. Число избирателей, пришедших к избирательным урнам, чтобы исполнить свой гражданский долг, составило 189 679 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в числе проголосовавших во второй день выборов в республике был глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков. Он вместе с семьей пришел на избирательный участкок №123, расположенный в здании гимназии №1 города Нальчика.

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