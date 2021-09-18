Челябинск, 18 сентября, 2021, 18:58 — ИА Регнум. В Челябинской области к 20:00 по местному времени 18 сентября проголосовали уже 27,27% избирателей. Эту цифру по итогам второго дня голосования приводит облизбирком.

Выборы

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К 15:00 количество пришедших на выборы было 22,97%.

Как сообщало ИА REGNUM, челябинцы вместе со всей Россией выбирают депутатов Госдумы. Выборы проводятся 17−19 сентября.