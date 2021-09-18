Москва, 18 сентября, 2021, 18:52 — ИА Регнум. Корабли Северного флота России проведут военные учения в море Лаптевых. Об этом сообщили в пресс-службе флота.

Mil.ru На Северном флоте

Отряд кораблей уже преодолел наиболее узкую часть пролива Вилькицкого, соединяющего Карское море с морем Лаптевых.

«На ледовую разведку с борта большого противолодочного корабля «Североморск» несколько раз вылетал вертолёт Ка-27», — отметил во флоте.

Напомним, ранее во время учения Северного флота России в Арктике было выполнено несколько стрельб крылатыми ракетами морского и наземного базирования.