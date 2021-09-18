Вашингтон, 18 сентября, 2021, 18:52 — ИА Регнум. Режиссёр проекта Diablo 2: Resurrected Роб Галлерани прокомментировал нападки сетевых активистов, которые предложили геймерам не покупать игру из-за ситуации вокруг компании-издателя Activision Blizzard. Об этом 18 сентября сообщает портал Eurogamer.

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«Было определенно очень неприятно слышать такие вещи», — сказал Галлерани в комментарии журналистам. Он добавил, что геймерам стоит «делать то, что они считают правильным», когда состоится релиз Diablo 2: Resurrected.

Для справки: Activision Blizzard попала в скандал после того, как власти Калифорнии подали на разработчика и издателя игр в суд, обвинив его руководство в потакании т.н. братской культуре, из-за которой сотрудники компании сталкивались с сексуальными домогательствами.

Отметим, что созданием Diablo 2: Resurrected занимается студия Vicarious Visions, которая до реализации этого проекта не была плотно связана с Activision Blizzard и не имеет отношения к скандальным проблемам издателя.