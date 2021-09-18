Магас, 18 сентября, 2021, 19:22 — ИА Регнум. В Ингушетии число проголосовавших на выборах депутатов Государственной думы восьмого созыва и Народного собрания республики седьмого созыва выросло почти вдвое по сравнению с предыдущим днем. На 15:00 18 сентября число принявших участие в выборах составило 72 717 человек. Явка на выборах составила 31,17%, сообщили в Центризбиркоме РФ.

ulleo Выборы

Следите за развитием событий в трансляции: «Выборы 17-19 сентября 2021 года в России – трансляция»

Напомним, в течение первого дня выборов в Госдуму в Ингушетии проголосовали 19,88% избирателей. Общее число избирателей, пришедших на избирательные участки, составило 46 388 человек.

Читайте также: В Ингушетии проголосовали в первый день выборов около 20% избирателей