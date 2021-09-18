Москва, 18 сентября, 2021, 18:48 — ИА Регнум. Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова рассказала о регионах с самой низкой и самой высокой явкой на выборах в Государственную думу России. Об этом она сообщила в ходе заседания информцентра ЦИК.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

«В Петербурге — 14,84%, в Хакасии — 14,53%, в Калининградской области — 14,48%», — отметила глава ЦИК.

Максимальная явка, по данным Памфиловой была зафиксирована в Кемерове, Туве и Карачаево-Черкесии.

«В Кемерове — 46,86%, Туве — 50,14%, Карачаево-Черкесии — 52,85%», — резюмировала председатель ЦИК.

По данным Центральной избирательной комиссии, в среднем по России на 15:00 по московскому времени явка составила 25,64%.