Махачкала, , 18:44 — REGNUM В Дагестане к 15:00 18 сентября вдвое выросло число пришедших на избирательные участки, чтобы выразить свое волеизъявление на выборах в Госдуму РФ восьмого созыва и Народное собрание региона седьмого созыва. Общее число проголосовавших составило 565 501 человек, сообщили в Центризбиркоме РФ.

Выборы

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Явка на середину второго дня выборов достигла 33,33%. Напомним, в Дагестане по итогам первого дня голосования явка составляла 17%. На избирательные участки пришли 298 217 избирателей.

Избирательные участки Дагестана будут работать до 20:00 18 сентября и в последний день единого дня голосования 2021 года откроются вновь в 08:00.

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