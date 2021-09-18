Челябинск, 18 сентября, 2021, 18:42 — ИА Регнум. В Челябинске 18 сентября открыли новую набережную реки Миасс. Об этом сообщает пресс-служба губернатора области.

(сс) Bastiat74 Челябинск

Набережная вымощена гранитом. На ней есть газоны и малые архитектурные формы. Имеются видеонаблюдение и уличное освещение. Прогулочная зона объекта плавно переходит в «Сквер искусств», и там имеются скалодром, малые архитектурные формы, большая сцена для культурно-массовых мероприятий, корабль исследователя и многое другое.

Раньше на этом месте были кусты. «А сейчас это благоустроенная территория, где с удовольствием гуляют люди», — сказал губернатор Алексей Текслер.