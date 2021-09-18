Миронов оценил ход голосования на выборах
Москва, 18 сентября, 2021, 18:36 — ИА Регнум. Лидер парламентской партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов намерен проголосовать на выборах 19 сентября, передает корреспондент ИА REGNUM 18 сентября.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Выборы
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«Я завтра пойду голосовать», — сказал Миронов в ходе пресс-конференции.
Он призвал граждан РФ принять участие в голосовании.
Депутат Госдума также дал оценку ходу волеизъявления.
«В целом идет нормально голосование, с исключением для нашей партии по республике Башкортостан… Для него (губернатора Радия Хабирова — ИА REGNUM) будет катастрофой, если парламентская партия не признает выбор там», — отметил он.