Варшава, 18 сентября, 2021, 18:35 — ИА Регнум. Разработчики Dying Light 2: Stay Human рассказали об особенностях оружия, которое будет использовать герой игры. Об этом 18 сентября сообщает портал Eurogamer.

Dyinglightgame.com Dying Light2

В очередном ролике серии Dying 2 Know MORE представитель PR-отдела компании Teсhland Паулина Дзедзяк обсудила вышеобозначенную тему с продюсером проекта Шимоном Штраусом. В разговоре собеседники отметили, что поскольку мир игры не стоял на месте, то он серьёзно изменился, как и оружие, которое геймеры видели в оригинальной Dying Light.

Разработчики пояснили, что в Dying Light 2 игроки иногда будут находить хорошее оружие, но в основном они будут использовать нечто, собранное из обломков и подручных материалов. Созданное таким образом оружие будет быстрее изнашиваться и это, как отметили Дзедзяк и Штраус, будет одним из ключевых моментов игры.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Techland решила перенести релиз игры Dying Light 2: Stay Human на 4 февраля 2022 года. Студия пояснила, что ей не хватит времени, чтобы выпустить игру к ранее намеченной дате (7 декабря 2021 года).