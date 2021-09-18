Донецк, , 18:29 — REGNUM Экономики Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) необходимо объединить. Об этом, как сообщает «Донецкое агентство новостей», заявил 18 сентября глава ДНР Денис Пушилин во время посещения Енакиевского металлургического завода.

Денис Пушилин Smdnr.ru

«Пришло время объединять экономики ДНР и ЛНР, — сказал Пушилин. — От этого выиграют как обе наши Республики, так и простые жители».

По его словам, договор о едином таможенном пространстве ДНР и ЛНР был подписан именно с этой целью 15 сентября.

Как передавало ИА REGNUM, ранее главы ЛНР и ДНР официально утвердили единое таможенное пространство.

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