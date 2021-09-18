Донецк, 18 сентября 2021, 18:29 — REGNUM Экономики Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) необходимо объединить. Об этом, как сообщает «Донецкое агентство новостей», заявил 18 сентября глава ДНР Денис Пушилин во время посещения Енакиевского металлургического завода.

Денис Пушилин
Денис Пушилин
Smdnr.ru

«Пришло время объединять экономики ДНР и ЛНР, — сказал Пушилин. — От этого выиграют как обе наши Республики, так и простые жители».

По его словам, договор о едином таможенном пространстве ДНР и ЛНР был подписан именно с этой целью 15 сентября.

Как передавало ИА REGNUM, ранее главы ЛНР и ДНР официально утвердили единое таможенное пространство.

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