Москва, , 18:21 — REGNUM Украина в очередной раз намерена ввести санкции против России. На этот раз поводом стало проведение выборов в Государственную думу РФ на территории ДНР и ЛНР, а также на полуострове Крым. Жители Донбасса с российскими паспортами наряду с проживающими в России гражданами обладают избирательным правом и реализуют его в эти дни как очно, так и дистанционно. Однако секретарь СНБО Алексей Данилов посчитал, что проводить выборы на этих территориях Россия не должна, поэтому члены избирательных комиссий, агитаторы, кандидаты и все наблюдатели, по его словам, попадут под санкции.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

После заседания СНБО он также анонсировал введение санкций против ряда сотрудников ФСБ. По мнению организации Bellingcat, которая ищет «русский след» в преступлениях по всему миру, именно они виновны в отравлении Алексея Навального. Пока в список попали семь граждан, которые якобы имели «непосредственное отношение» к покушению, однако Данилов пообещал, что в будущем он будет расширяться. Помимо физических лиц, в санкционном списке и два научных центра — Институт криминалистики ФСБ и Государственный научно-исследовательский испытательный институт военной медицины Министерства обороны (ГНИИ ВМ), который США ранее обвиняли также в разработке химического оружия в России.

К подобным мерам Киев прибегает вслед за Великобританией и США, которые в августе этого года уже внесли предполагаемых «отравителей» в «черный список». Их имена были установлены «независимыми журналистами» Bellingcat в ходе совместного расследования с порталом The Insider, внесенным в список иностранных агентов. Затем материал был широко растиражирован западными СМИ, включая CNN.

Однако в расследовании до сих пор остается слишком много белых пятен. «Независимые журналисты» построили его на «серых данных» — например, информации по биллингам, которую Bellingcat не посчитал нужным опубликовать. Такая практика для организации не в новинку, а в последнее время журналисты стали все чаще ссылаться на некие «источники в спецслужбах», не утруждая себя приведением реальных доказательств сказанному. Да и назвать «независимой журналистикой» деятельность специалистов, получающих финансирование со стороны заинтересованных лиц, можно лишь с натяжкой.

Тем не менее вот уже в третий раз материал расследователей-русофобов становится основанием для официального введения санкций против России со стороны других государств. И, похоже, что не в последний.