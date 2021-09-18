Москва, 18 сентября, 2021, 18:21 — ИА Регнум. Украина в очередной раз намерена ввести санкции против России. На этот раз поводом стало проведение выборов в Государственную думу РФ на территории ДНР и ЛНР, а также на полуострове Крым. Жители Донбасса с российскими паспортами наряду с проживающими в России гражданами обладают избирательным правом и реализуют его в эти дни как очно, так и дистанционно. Однако секретарь СНБО Алексей Данилов посчитал, что проводить выборы на этих территориях Россия не должна, поэтому члены избирательных комиссий, агитаторы, кандидаты и все наблюдатели, по его словам, попадут под санкции.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

После заседания СНБО он также анонсировал введение санкций против ряда сотрудников ФСБ. По мнению организации Bellingcat, которая ищет «русский след» в преступлениях по всему миру, именно они виновны в отравлении Алексея Навального. Пока в список попали семь граждан, которые якобы имели «непосредственное отношение» к покушению, однако Данилов пообещал, что в будущем он будет расширяться. Помимо физических лиц, в санкционном списке и два научных центра — Институт криминалистики ФСБ и Государственный научно-исследовательский испытательный институт военной медицины Министерства обороны (ГНИИ ВМ), который США ранее обвиняли также в разработке химического оружия в России.

К подобным мерам Киев прибегает вслед за Великобританией и США, которые в августе этого года уже внесли предполагаемых «отравителей» в «черный список». Их имена были установлены «независимыми журналистами» Bellingcat в ходе совместного расследования с порталом The Insider, внесенным в список иностранных агентов. Затем материал был широко растиражирован западными СМИ, включая CNN.

Однако в расследовании до сих пор остается слишком много белых пятен. «Независимые журналисты» построили его на «серых данных» — например, информации по биллингам, которую Bellingcat не посчитал нужным опубликовать. Такая практика для организации не в новинку, а в последнее время журналисты стали все чаще ссылаться на некие «источники в спецслужбах», не утруждая себя приведением реальных доказательств сказанному. Да и назвать «независимой журналистикой» деятельность специалистов, получающих финансирование со стороны заинтересованных лиц, можно лишь с натяжкой.

Тем не менее вот уже в третий раз материал расследователей-русофобов становится основанием для официального введения санкций против России со стороны других государств. И, похоже, что не в последний.